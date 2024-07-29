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        Haberler Dünya Elon Musk, Kamala Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı, tartışmalar başladı | Dış Haberler

        Elon Musk, Kamala Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı, tartışmalar başladı

        Elon Musk, Kamala Harris'in sesiyle oynanmış seçim kampanyası reklamını sosyal medya hesabından paylaştı. Musk'ın bu paylaşımı, platformun kurallarını ihlal ettiği tartışmalarını beraberinde getirdi. California Valisi Newsom'ın, "Böyle bir "reklamda" sesin manipüle edilmesi yasa dışı olmalıdır" sözlerine yanıt veren Musk, "Tanınmış dünya otoritesi Profesör Suggon Deeznutz ile görüştüm ve parodinin Amerika'da yasal olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:10
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        Musk, Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı
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        Tesla, Space X ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in parodi seçim kampanyası reklamını kendi hesabından paylaştı. Musk'ın bu paylaşımında hiçbir açıklama yapmaması, kendi platformunun kurallarını açık olarak ihlal ettiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

        MUSK TRUMP'I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

        ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Demokratların seçim için muhtemel adayı Kamala Harris olacak. Harris, Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle seçim kampanyasına başladı.

        Elon Musk ise bir süre önce eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'ı desteklediğini açıklamıştı. Musk, bu açıklamasının ardından Harris'in gerçek olmayan seçim reklamını "Bu harika" sözleriyle paylaştı.

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        Musk'ın paylaştığı videoda Harris şu sözleri kullanıyor: "Ben, Kamala Harris, sizin Demokrat başkan adayınızım çünkü Joe Biden sonunda bunaklığını ortaya çıkardı." Ancak videonun orijinalinde Kamala Harris, "Bu seçimde hepimiz bir soruyla karşı karşıyayız: Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz?" ifadelerini kullanıyor ve ardından Beyonce'nin Freedom şarkısı çalmaya başlıyor.

        Musk'ın paylaştığı 'parodi' videoda Harris kendisini eleştirenlerin 'hem cinsiyetçi hem de ırkçı olduğu' söylüyor.

        HARRIS'IN EKİBİ TEPKİ GÖSTERDİ

        Harris'in kampanya sözcüsü Mia Ehrenberg yaptığı açıklamada, Musk'a ve eski Başkan Donald Trump'a tepki gösterdi ve "Amerikan halkının, Başkan Yardımcısı Harris'in sunduğu gerçek özgürlüğü, fırsatı ve güvenliği istediğine inanıyoruz; Elon Musk ve Donald Trump'ın sahte, manipüle edilmiş yalanlara değil." ifadelerini kullandı.

        Musk'a tepki gösterenlerden biri de California Valisi Gavin Newsom oldu. Newsom sosyal medya hesabından, "Böyle bir "reklamda" sesin manipüle edilmesi yasa dışı olmalıdır. Öyle olduğundan emin olmak için birkaç hafta içinde bir yasa tasarısı imzalayacağım." dedi.

        Newsom'a yanıt veren Musk ise, "Tanınmış dünya otoritesi Profesör Suggon Deeznutz ile görüştüm ve parodinin Amerika'da yasal olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

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