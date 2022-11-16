Musk'tan çalışanlara ültimatom

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Twitter'ı satın aldıktan sonra gündemden düşmeyen Elon Musk'la ilgili yeni bir haber geldi!

CNN International'ın haberine göre; şirket çalışanlarına gece geç saatlerde bir mail gönderilerek 'Ya çok sıkı çalışın ya da ayrılın' mesajı verildi.

CNN'in ulaştığı mailde Elon Musk, çalışanlara kendilerini göstermeleri için perşembe akşamına kadar süre verdi.

Musk, "Geleceğe dönük, çığır açıcı Twitter 2.0'ı oluşturmamız ve sürekli daha rekabetçi hale gelen dünyada başarılı olmak için sert olmalıyız. Bunun için yüksek eforla uzun saatler boyunca çalışmak gerekecek. Sadece üstün performanslar geçerli not alacak" ifadelerini kullandı.

Twitter'ın 'çok daha fazla mühendislik odaklı' olacağını belirten Musk, "Eğer 'Yeni Twitter'ın parçası olmaktan eminseniz aşağıdaki linkten 'evet'i seçin" diyerek çalışanlara seslendi. Perşembe günü mesai saati bitimine kadar bunu onaylamayanların kovulacağı ve üç aylık kıdem tazminatı alacağını belirtti.

Mail, "yol ayrımı" başlığıyla gönderildi. Son mesaj olarak da "Ne karar verirseniz verin, Twitter'ın başarısı için çalıştığınız için teşekkür ederiz" denildi.

Musk, şirketi satın aldıktan sonra yöneticileri görevden alarak kendisini tek yetkili olarak ilan etmiş ve çalışanların yarısının işten çıkarmıştı.