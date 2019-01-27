Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, zorlu geçen Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek "3 gündür yağış olduğunu duymuştuk. Yağış bugün de devam etti. Bu durum bizi de çok etkiledi. Göztepe deplasmanı zaten zorlu bir deplasman ve buna bir de saha şartları eklendi. Bugün mücadele maçıydı ve mücadele ettik. Benim de çok zorlandığım pozisyonlar oldu. Altın değerinde bir 3 puan aldık" dedi.

FERNANDO: SAHA ŞARTLARI DAHA İYİ OLSA...

Galatasaray orta sahasının dinamosu Fernando da maçın ardından ağır zemine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik."