Muslera'da ayrılık zamanı!
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile çok yakın olduğu bilinen Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, tecrübeli eldivenin ülkesi Uruguay'a dönme kararı aldığını açıkladı
Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılılar ile olan mukavelesini geçen yıl Haziran 2025’e kadar uzatan Muslera, Uruguay’da da gündem oldu.
Tecrübeli file bekçisi kişisel ve ailevi nedenlerle sarı kırmızılı takımdaki kariyerine nokta koymaya karar verdi.
Muslera’ya yakın olduğu bilinen Penarol kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera’nın kontrat yenilemeyeceği haberini aldığını açıkladı.
Sport 890 radyosuna konuşan Ruglio, "Kariyerine, Nacional’daki kısa dönemine ve Wanderers’tan çıkışına saygımdan dolayı bu konuda konuşmayacağım" dedi.
Muslera'nın Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayacağını söyleyen Ignacio Ruglio, deneyimli kalecinin bu kararı aslında geçen yıl aldığını ancak o dönem sarı-kırmızılılarla bir sezonluk yeni sözleşme imzaladığını belirtti.
Muslera ile kişisel dostluklarının olduğunu belirten Ruglio, "Her Uruguay’a gelişinde görüşürüz. Ne kadar teklif aldığını bilmiyorum ama Galatasaray’ın ona çok büyük bir teklif yaptığı söyleniyor. Buna rağmen ülkeye dönme niyeti uzun süredir var" ifadelerini kullandı.
Muslera’ya Güney Amerika’dan ve özellikle Uruguay’ın iki büyük kulübü Nacional ile Penarol’dan ilgi olduğu bildirildi.
Geçtiğimiz yıl da Nacional Başkanı Alejandro Balbi ve Penarol Başkanı Ruglio, deneyimli kaleciyle temasa geçmiş ancak Muslera, Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti.
Galatasaray’a 2011-12 sezonunda imza atan Muslera sarı-kırmızılı kulüp ile birçok rekoru geride bıraktı. Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci olan Uruguaylı eldiven Galatasaray kariyerinde toplamda 17 kupa kazandı.
Uruguaylı kaleci aynı zamanda Süper Lig’de en fazla maça çıkan yabancı oyuncu ünvanının da sahibi.
Bu sezon zaman zaman Galatasaray taraftarının tepkisini de çeken Muslera daha önce ülkesinden bir spor kulübüne yatırım yapmış ve spor kompleksi inşa etmişti.
Uruguaylı efsane geçen haftalarda Türkiye’deki eşyalarını gemi ile ülkesi Uruguay’a göndermiş ve bu hareket de geri dönüşün habercisi olarak yorumlanmıştı.