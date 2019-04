Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fernando Muslera açıklamalarda bulundub Uruguaylı eldiven, Can Bartu'yu anarak sözlerine başlarken "3 puan çok önemliydi. Şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarımızdan birine çıkıyorduk. Maçın genelinde iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Pozisyonları bulduk ama son vuruşları yapamadık. Fenerbahçe'nin bulduğu tek pozisyon gol oldu. Bu saatten sonra şampiyonluk artık bizim elimizde değil. Şimdi rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin herhangi bir hedefi yok ama bizden iki puan alabiliyor. Biz her maça aynı konsantre ile çıkmak zorundayız. Her takım her takımdan puan alabiliyor" diye konuştu.