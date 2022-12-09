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Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir!

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay, Portekiz ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı oyuncularla hakem arasında gergin anlar yaşandı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da olduğu dört kişilik grup için FIFA'dan tarihi ceza bekleniyor. İşte detaylar...

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  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    2022 Dünya Kupası'nda Uruguay H Grubu'nda Portekiz, Gana ve Güney Kore ile mücadele etti. Turnuva başlamadan önce neredeyse favoriler arasında gösterilen Uruguay, grubunda 3. olarak turnuvaya veda etti. 
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Gruptaki son maçından 2-0 galip ayrılmasına rağmen bir üst tura çıkamayan Uruguay'da son düdüğün gelmesiyle beraber ortalık karıştı.
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Uruguay - Gana maçının hakemi Daniel Siebert'in kararlarından memnun olmayan Uruguaylı futbolcular, yoğun itirazlarda bulundu.
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Hakeme sert şekilde itiraz eden oyuncular arasında yer alan Fernando Muslera'yı da tarihi bir ceza bekliyor.
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Maçta yaşanan olaylardan dolayı en büyük cezanın Gimenez'e gelmesi bekleniyor. Gimenez'in 15 maçtan men olma ihtimali var. 
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu. Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir. 
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği 'men' kararının Süper Lig'de uygulanma ihtimali endişesi hakim.
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Buradaki kritik nokta ise FIFA'nın cezayı açıklarken Muslera'yı hangi maddeden cezalandıracağı. Eğer Muslera "bireysel disiplin cezası" cezası alırsa, bu ceza sadece Uruguay Milli Takımı'nı değil; Galatasaray'ı da etkileyecek. 
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Fernando Muslera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını Süper Lig'de çekeceği kaydedildi. 
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

    Bu durumda Muslera, ocak ayında oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.
  • Muslera'yı bekleyen tehlike: 10 maç ceza alabilir! -Galatasaray haberleri

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