Buradaki kritik nokta ise FIFA'nın cezayı açıklarken Muslera'yı hangi maddeden cezalandıracağı. Eğer Muslera "bireysel disiplin cezası" cezası alırsa, bu ceza sadece Uruguay Milli Takımı'nı değil; Galatasaray'ı da etkileyecek.