"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ardından konuyla ilgili konuşan Ersubaşı, "Biz boşandıktan sonra görüşmeye devam ettik zaten. Sonuçta her şeyden önce anne ve babayız. Çocuklarımız var. Görüşeceğiz ve görüşmeye devam edeceğiz." demişti.