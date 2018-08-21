Mustafa Ceceli, Gram Kıymetli Madenler Şirketi aleyhine avukatları aracılığıyla dava açtı. Ceceli’nin avukatları, müvekkillerinin 2 Ağustos 2017’de 600 bin lirayı ve 17 Aralık 2017’de de 100 bin doları, altın almak için şirket hesabına havale ettiğini ancak karşılığını alamadığını iddia etti. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, davaya cevap veren şirket avukatı ise davanın reddini talep ederek, Mustafa Ceceli’nin de imzası bulunan teslim belgelerini delil olarak sundu.

Şirketin avukatı itiraz dilekçesinde, “Davacının 600 bin liralık ilk ödemesine karşılık fatura kesilmiş ve davacı bu meblağa karşılık müvekkil şirketten 4171 gram, 995 cins has altını teslim aldığına ilişkin teslim belgesine imza atmıştır. Davacının 100 bin dolarlık ödemesine karşılık yine fatura kesilmiş ve 2464 gram, 995 cins has altını aldığına ilişkin teslim belgesi karşılıklı imzalanmıştır” dedi.

Şirket avukatı ayrıca Mustafa Ceceli’ye yüzde 20 kötü niyet tazminatı cezası verilmesini talep etti. İki tarafın açtığı davalar devam ediyor.

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