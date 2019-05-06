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Mustafa Cengiz: Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, tartışmalı pozisyonlarla ilgili "Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Benim tek korkum kasıt olmasın. Hata yapabiliriz fakat kasıt olmasın. Biz hakemlerden objektif, adil ve dürüst olmasını bekliyoruz" dedi

Galatasaray

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir eğitim kurumunun etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, Beşiktaş derbisinin ardından yaşanan hakem tartışmaları ile ilgili "Bizim hakemlerle ilgili görüşlerimiz vardı geçmişte, buna 8 kulüp tarafından verilmiş yazılı bir tepki vardı. Ben hiçbir zaman lehimize bir ayrıcalık ve hata yapılsın istemedim. Öyle algılandı. Dün iki takım için de hata yapılmış olabilir, yanlışlar olabilir. Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Benim tek korkum kasıt olmasın. Hata yapabiliriz fakat kasıt olmasın. Biz hakemlerden objektif, adil ve dürüst olmasını bekliyoruz. Ben şunu gördüm sahada, kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı. Hakemler hakim değil, adalet dağıtamaz. Hakemler gördüğünü çalmalı ama hakemler üst üste de hatalar yapmamalı. Hakem dikkatli olmalı ve vicdanının sesine her zaman uymalı. Bir oyuncuya sarı kartı verdiyse, ikinci sarı kartı vermekten çekinmemeli. Penaltı verdiyse bir daha vermekten çekinmemeli. Hakem taraf tutabilir. Bir takımın fanatik taraftarı olabilir ama sahaya o duygularını, o taraftarlığını asla karıştırmamalı. Biz hakemlerin hangi takımı tuttuğundan ziyade sahadaki objektif kararlarına bakıyoruz" dedi.

"NEDEN ŞİKAYET EDİYORLAR ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Cengiz, derbiden önce yaptığı "Hakemler kura ile belirlensin" önerisi ile ilgili olarak ise "Zamanında ben samimi bir öneride bulundum. Belli sayıda hakemler, örneğin o maçı yönetebilecek hakemler arasında kura çekilebilir demiştim. Bu fikre çok şiddetli tepkiler verildi belli kesimler tarafından, çok şaşırdım, bir öneriydi oysaki bu. O tepki sahiplerinin hakemlerden neden şikayet ettiğini anlamış değilim" diye konuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hakem tepkisi için ise Cengiz, "Ben saygı duyarım. Bir insan kendi oynadığı maç hakkında, kendi aleyhine olduğu bir karara inanıyor ve feryat ediyorsa ve bu feryat haklı bir temele dayanıyorsa ben bu insanın dinlenmesinden yanayım" yanıtını verdi.

"TENHADA GÖRDÜĞÜNÜZÜ...

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin kendilerine yönelik sert açıklamasında Semih Özsoy'u karşılayıp karşılamadığı yönündeki sorulara "Tenhada gördüğünüzü tenhada karşılarsınız. Ben görmedim bile. Bir küfürlü tezahürat girişimi oldu ancak Abdürrahim Bey, ben ve Yusuf Bey durdurduk" ifadelerini kullandı. Cengiz son olarak ise taraftarlara teşekkür ederek "Taraftarımıza teşekkür ederim yarattıkları ambiyans ve destekleri için. Ülkemizin durumu içinde spor bir deşarj ve rahatlama unsuru, bu unsurun gerici olarak kullanılmasını istemiyorum" dedi.

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