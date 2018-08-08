Her kulüpte olduğu gibi mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen ve eski başkan Dursun Özbek'in bıraktığı enkazı toparlamaya çalışan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, göreve geldikten sonra müthiş işlere imza attı.

20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen erken seçimde Özbek'i geçerek başkanlık koltuğuna oturan daha sonra mayıs ayında yapılan olağan seçimde de Özbek'e fark atıp yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz, çok kısa süre içinde 603 milyon lirayı bulan bir borç ödemesi yaptı...

BORCU 275 MİLYON LİRA AZALTTI

Yaklaşık 7 aydır başkanlık koltuğunda oturan Mustafa Cengiz, krediler için 264 milyon lira, faktöring şirketlerine 57 milyon lira, vergi borcu için 47 milyon lira, futbolculara 176 milyon lira, amatör branşlar için 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

Tüm bunların yanı sıra UEFA'ya çok iyi bir sunum yapıp men cezası verilmemesinde önemli rol oynayan Cengiz ve ekibi, ayrıca kulübün toplam borcunun 275 milyon lira azalmasında başrol oynadı. Mustafa Cengiz, bu süre içinde Süper Lig'de de bir şampiyonluk yaşadı.

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