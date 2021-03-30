Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mustafa Duman kimdir? İşte detaylar...
MUSTAFA DUMAN KİMDİR?
ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gören Mustafa Duman ise Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak adım atan Duman, 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri döndü.
Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.
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