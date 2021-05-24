Mustafa Keser, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Müzisyen bir ailede doğan Mustafa Keser de hayatını müziğe adadı. Mustafa Keser'in biyografisi...

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser 1 Ocak 1945 tarihinde Maden, Elazığ'da dünyaya geldi. Türk ses sanatçısı, besteci olan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser evlidir ve üç oğlu vardır.