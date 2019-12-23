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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Mustafa Sandal, önceki gün arkadaşları ile birlikte geldiği Bebek Sahil'de öğlen yemeği yedi.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAPACAĞIM"

Yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "15 Nisan'da çok büyük bir sürpriz yapacağım. Bu kitapta özel hayatımla ilgili birçok şey bulacak okuyucu" ifadelerini kullandı.

"OKUYACAK VE GÖRECEKSİNİZ"

Muhabirlerin "Kitabın içinde iki sürpriz kadın ismi varmış, bu doğrumu?" sorusu üzerine şarkıcı, "Okuyacaksınız ve göreceksiniz. Kitap çıktığında göreceğiz. Kitap çok keyifli oldu, içine koyacağımız fotoğrafları da seçtik. Okuması çok rahat ve keyifli bir kitap oldu" yanıtını verdi.

"MOD" GÖNDERMESİ

Muhabirlerin, " Hande Yener'in 'Popçular üretmediği için rap, popun önüne geçti' açıklamasına ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Sandal, "Benim modum gayet iyi" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Mustafa Sandal'ın Zeynep Bastık ile birlikte düet yaptıkları "Mod" şarkısı geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.