Mustafa Sandal, özür diledi

Mustafa Sandal 5 Eylül'de 94'üncü İzmir Enternasyonel Fuarı'nda sahne aldı. Konser sırasında Sandal, sahnedeki ekranda sürekli kendisini gösteren reji görevlisine; "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin" dedi.

"BATUHAN KARDEŞİMİN KALBİNİ KIRDIM"

Önceki akşam Bursa'da konser veren Mustafa Sandal, tepki çeken sözleriyle ilgili özür diledi.

Ünlü şarkıcı; "İzmir'de bir olay yaşandı, ona değinmek istiyorum. Yaklaşık üç binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız... Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor. İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben yakışmayacak bir şey söyledim ve onun gönlünü, kalbini kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

TETSED: SAYGISIZLIK

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, görüntülerin yayılmasının ardından yaşanan duruma sessiz kalmamıştı.

Dernek, "5 Eylül'de İzmir'de düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne alan sanatçı Mustafa Sandal'ın, görevini layıkıyla yerine getiren sahne emekçisine "Geri zekalı" diyerek hakaret etmesini üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları; sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan "Takip spot" ışığını "Seyirciye çevir" şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiçe saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olunduğunu göstermektedir. Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. TETSED Derneği olarak; sanatın ve sahnenin gerçek sahipleri olan emekçilerin onurunu korumak adına bu tavrı kınıyor, tüm sanatçıları sahne arkasındaki alın terine ve emeğe gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.