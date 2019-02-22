TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 Tekirdağ doğumlu Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul milletvekilidir. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giren Şentop, 2012 ve 2015 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.



