Mustafa Üstündağ: Biz darp edildik!

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Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini ifade eden Mustafa Üstündağ, "Kız arkadaşım dayak yedi. Arabanın kapısını açtılar, tekme tokat girdiler. Lütfen bütün kamera görüntüleri yayınlansın. En azından benim kimseye vurmuş olduğum bir görüntü var mı? Saygısızlık etmiş olduğum biri var mı? Orada da özür diledim. Tehdit edildim ve artistliğimle sınandım. 'Artist misin?' dediler. Evet, artistim. Bu işten para kazanıyorum. Darp edildik. 50-60 kişi etrafımızı sardı. 14 kez polisi aradık, kayıtlarımız var. Benim spor düşmanlığıyla itham edenler neden yanımdaki kadınlara vurulduğunu dile getirmiyor. Güvenlik kayıtlarını yayınlasınlar" diye konuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Organizasyonda eksiklikler olduğunu belirten Üstündağ, "Böyle bir organizasyon yapılırken neden bir ambulans yok? Bir adam kaza geçiriyor Ambulans yok ve 'Uluslararası organizasyon' diye geçiyor. Neden çekici geliyor, parasını istiyor? Böyle bir organizasyonda neden güvenlik yok? Orada kavgalar çıktı, darp edildik. Kolluk güçleri nerede? Arkadaşımızın eşi lösemi hastası ve darp edildik. Aracımın her yerine hasar verildi" dedi.

Mustafa Üstündağ ve sevgilisi Yağmur Koçak

Ünlü oyuncu, kavgaya karışan arkadaşlarının silah kullandığı iddialarını da reddederek, vurulanın kendi arkadaşları olduğunu söyledi: "Vurulan bizim abimiz. Orada bir kebapçı abimiz var, ondan yardım istedim. 60 yaşındaki adamı darp ettiler. Kadına şiddet diyorlar arada kadınları darp ettiler."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Mustafa Üstündağ'ı Bodrum'da istemiyoruz" sözlerini hakkında da konuşan Üstündağ, "Kim söyledi bilmiyorum. 'Mustafa Üstündağ'ı Bodrum'da istemiyoruz. Bodrum'a gelemez'. Bunu söyleyen mülki amir kimse seçilmiştir ve oranın sahibi değildir. Bu bayrağın dalgalandığı her yerde alnımın akıyla göğsümü gere gere istediğim her yere giderim. Kimse bunun kararını veremez. Öyleyse ben de seni İstanbul'da istemiyorum. Gelin bir sorun. Hayırdır kardeş ne oldu deyin" dedi.

Kendinin eli silahlı mafya gibi lanse edilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Mustafa Üstündağ, "İki üç gündür telefonumu kapalı tutuyorum. Eli silahlı mafya gibi lanse edildim. Bana diyorlar ki 'Telefon açtın, adam çağırdın.' Yol bilmiyorum iz bilmiyorum. Nereye gideceğim? Oraya adam çağıracak olsam 60 yayındaki kebapçıyı mı çağırırım? Vurulan bu abimiz. Vurulduğu halde gözaltında tutuldu" ifadelerini kullandı.

Üstündağ, olay sonrası çevredekiler tarafından alıkonulduklarını söyledi. Oyuncu, "Bizi 30 dakika alıkoydular. Hürriyetimizden yoksun bıraktılar. Bariyerleri indirdiler. Ya siz güvenlik kuvveti misiniz? Ya da orada neden güvenlik kuvveti yok?" dedi.

Hande Hamara, Mustafa Üstünda, Tanju Çelen

Mustafa Üstündağ'ın sponsorluğunu üstlendiği ralli pilotu Tanju Çelen de organizasyonu suçlayarak, "Benden 400 TL istediler. Bende de para olmadığı için arkadaşımdan para istedim. Ambulans falan gelmedi. Çekici üzerinde bizi götürdüler" diye konuştu.

Üstündağ'ın avukatı Hande Hamarat, karşı dava açacaklarını ifade etti. Hamarat, "Mustafa Beyi'n hürriyetinden yoksun bırakılması ve arkadaşlarının darp edilmesiyle ilgili hukuki süreci başlattık. Aynı zamanda yanlış haberler yapan kişi ve kurumlarla ilgili de yasal takibi başlatacağız." dedi.