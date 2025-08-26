Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Üstündağ film şirketine dava açtı

        Mustafa Üstündağ film şirketine dava açtı

        Mustafa Üstündağ, Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Şirketi'ne dava açtı. Üstündağ, film şirketinin sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle 550 bin liralık tazminat istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 08:24 Güncelleme: 26.08.2025 - 08:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dava açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mustafa Üstündağ, Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Şirketi'ne 550 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Mustafa Üstündağ ile Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında 21 Aralık 2023’te oyunculuk sözleşmesi imzalandı.

        Sözleşmeye göre Mustafa Üstündağ, bir sinema filminde 'Vural' karakterine hayat verecekti. Üstündağ, Galaxy Movie Media Film'in sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla 550 bin liralık tazminat istedi.

        Film şirketi ise Mustafa Üstündağ'ın aykırı hareketleri sebebiyle sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini ve filmin aksamasına sebep olarak kendilerini zarara uğrattığını iddia etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mustafa Üstündağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere tarife tehdidi
        Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere tarife tehdidi
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları
        Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!