Mustafa Yılmaz: Fenerbahçeli yöneticiler, futbolculara ağır küfürler etti

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Antalyaspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı kulübün yeni başkanı Mustafa Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün oyuncuları mücadelesi nedeniyle kutlayarak sözlerine başlayan Yılmaz, “Yüzde 100’lük 2 penaltımız vardı. Arkadaşlar tekrarını izleyince haklılığımız ortaya çıkacaktır. Zor şartlar altında bir mücadeleydi. Bütün futbolcularımı yürekten kutluyorum. Hakem vesilesiyle 3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk” ifadelerini kullandı.

“AĞIR KÜFÜRLER EDİLDİ”

Maçın ardından Boffin’in kırmızı kart görmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bütün takımların yöneticilerini Antalya’da ağırlıyoruz, hepsini misafirperver şekilde konuk ediyoruz. Fenerbahçeli yöneticilerin, saha içindeki oyunculara sinkaflı küfürler ettiler. Maçın ardından gösterilen kırmızı kartı da anlayabilmek mümkün değil. Bu şartlar altında mücadelemize devam edeceğiz. Bizim sol tarafımızdaki yönetici arkadaşların hepsi ağır ve sinkaflı şekilde saha içindeki oyunculara küfürler ettiler” diye konuştu. Antalyaspor’un yenilmezlik serisiyle ilgili de konuşan Yılmaz, “12 maçtır yenilmiyoruz. 2 kupa maçını da ilave edersek 14 maçtır yenilmiyoruz. Bu önemli bir başarıdır. Gönül isterdi ki buradan 3 puanla dönelim ama kısmet olmadı. Bundan sonraki maçlarda elimizden geldiğince mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.