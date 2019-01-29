Zeytin üretimi çok eskilere dayanan, bin 300 yılık anıt zeytin ağacına da sahip olan Mut ilçesinde zeytinyağı için coğrafi işaret tescil belgesi alınmasının sevinci yaşanıyor.
Üreticilerin ağaçlardan çırpma yöntemi yerine elle topladığı zeytinlerden üretilen yağın daha geniş kitlelere ulaştırılması çalışmaları kapsamında alınan tescil belgesi önemli bir adım olarak görülüyor.
Mut zeytinyağının tescillenmesini sağlayan Mut Ticaret ve Sanayi Odası, yurt dışı pazarının genişletilmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun coğrafi işaret tescilini de almak için çalışma başlattı.
"İLÇEDE 14 MİLYON ZEYTİN AĞACI BULUNUYOR"
Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, AA muhabirine, zeytinin Mut için çok önemli olduğunu ve ilçede 14 milyon zeytin ağacının bulunduğunu söyledi.
Bu ağaçların büyük bir bölümünün yeni dikildiğini anlatan Aydın, "Şu anda 4 milyon ağaçtan yıllık 200 bin ton civarında zeytin üretimimiz var. 100 bin ton zeytini sofralık, kalan 100 bin tonun da yağını çıkarak satıyoruz." dedi.
İlçede ürettikleri zeytinyağının kalitesiyle dikkati çektiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:
"İlaçsız zeytin yetiştiriyoruz ve elle topladığımız için asidi çok düşük çıkıyor. Türkiye ortalamasının altında yani 1'in altında asit oranı var. Bizde mikroklima ortamından dolayı zararlı haşere yok. Bu nedenle ilaçsız, organik zeytin yetiştiriyoruz. En erken hasadı da biz yapıyoruz. Zeytinyağımız damak zevkine uygun ve aromatik."
AVRUPA'DA TESCİL ÇALIŞMASI
Aydın, Mut zeytinyağının, coğrafi işaretini alarak tescilli 11 zeytinyağından birisi haline geldiğini bildirdi. Mut zeytinyağını Avrupa'da da tescil etmek için hazırlıklara başladıklarını bildiren Aydın, bunun için gerekli laboratuvar testlerinin yapıldığını kaydetti.
Test sonuçlarıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun coğrafi işaret tescili için başvuru yapacaklarını aktaran Aydın, "Bu tescili de aldığımız zaman şu an farklı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderdiğimiz yağımız için daha kuvvetli bir tanıtım atağına geçme şansımız olacak. Her iki tescil sayesinde Mut zeytinyağı daha bilinir hale gelecek." dedi.
Zeytinyağı fabrikası sahibi Erdoğan Şentürk de coğrafi işaret tescil belgesinin kendileri için çok önemli ve mutluluk verici olduğunu söyledi.
Bölgedeki erken hasat imkanın kendilerine büyük avantaj sağladığını aktaran Şentürk, tescil belgesinin bu avantajı daha da kuvvetlendireceğini sözlerine ekledi.
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