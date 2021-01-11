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3 ülkede daha mutant virüs!

Dünyada paniğe neden olan ve İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türüne Rusya, Meksika ve Japonya'da rastlandığı belirtildi

MUTANT VİRÜS YAYILIYOR! Son dakika... 3 ülkede daha mutang virüs! - son dakika haberleri -
3 ülkede daha mutant virüs!
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DHA

İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 3 ülkede daha rastlandığı ifade edildi. Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere´de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

RUSYA'DA DA RASTLANDI

DHA'da yer alan habere göre Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, Covid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu ifade etti.

JAPONYA'DA DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Japonya'nun başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türü tespit edildi. Japon medyası, başkent Tokyo´daki Haneda Havalimanı'nda Brezilya çıkışlı 4 yolcuda Kovid-19´un yeni türüne rastlandığını duyurdu.

NEFES ALMA GÜÇLÜĞÜ, BAŞ AĞRISI VE ATEŞ

Japon medyası, karantinadaki 4 kişiden 40´lı yaşlardaki kişinin nefes alma güçlüğü çektiği, 30´lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiğini aktardı.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ VİRÜS DAHA TEHLİKELİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bir başka tehlikeye işaret etti. Hancock, Güney Afrika'da görülen Covid-19 mutasyonunun İngiltere'de görülenden daha tehlikeli olduğunu belirtmişti.

Hancock, "Güney Afrika çeşidinden endişe duyuyorum. Bu nedenle harekete geçtik ve Güney Afrika'dan tüm uçuşları durdurduk" ifadelerine yer vermişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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