Fenerbahçe - Hatayspor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Bu sezon oynadığı sekiz maçtan da galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, lig tarihinde bir sezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım olmayı hedefliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bu sezon mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri olan Atakaş Hatayspor ise sarı-lacivertli takım karşısında sürpriz peşinde. Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...
7' Szymanski, 15' Osayi-Samuel
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadaşov
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.
Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.
Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE, SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.
VOLKAN DEMİREL: 4. KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 17 yıl kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sahaya çıktı. 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak görev yapan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın başında Fenerbahçe'ye rakip olduğu 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yapıyordu. Geçen sezon Hatayspor'un başında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda boy gösteren Demirel, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu. Volkan Demirel'in çalıştırdığı takımlar, Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 5 gol gördü.
KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN NOTLARI!
● Fenerbahçe’nin Süper Lig’de iç sahada gol yemediği takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Hatayspor (3 maç). Hatay ekibini ağırladığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son iki randevuyu 2+ gol atarak kazandı (4-0; 2022/23 & 2-0; 2021/22).
● Hatayspor’un Süper Lig’de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (1B 4M; hükmen mağlubiyetler hariç).
● Fenerbahçe-Hatayspor maçı, 2016/17’den (Beşiktaş-İstanbul Başakşehir; 12’nci hafta) bu yana Süper Lig’de namağlup iki takımın en geç karşı karşıya geldiği mücadele olacak.
● Ligdeki son üç deplasman maçı 0-0 biten Hatayspor, Beşiktaş’tan (6 maç; Eylül-Aralık 1972) bu yana SüperLig’de üst üste 4+ dış saha karşılaşmasından golsüz beraberlikle dönen ilk takım olabilir.
● 2023/24 Süper Lig sezonunda oynadığı sekiz maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lig tarihinde birsezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım olmayı hedefliyor.
● Bu sezon Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri olanHatayspor (3G 5B), Konyaspor’dan (2021/22) bu yana bir sezonun ilk sekiz karşılaşmasında beş beraberlik alan ilk ekip oldu.
● 2023/24 Süper Lig sezonunda rakip ceza sahasında topla maç başına 38.4 kez buluşan Fenerbahçe, Opta’nın detaylı analize başladığı 2014/15’ten bu yana bir sezondaki en yüksek ortalamanın sahibi konumunda.
● Bu sezon Edin Dzeko ile birlikte iç sahada en fazla Süper Lig golü atan Fenerbahçe oyuncusu olan Sebastian Szymanski (4), 2014/15’ten bu yana sarı-lacivertli formayla taraftarı önünde çıktığı ilk dört karşılaşmada da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu (4 gol & 1 asist).
● Carlos Strandberg ve Fisayo Dele-Bisharu (4), Ayoub El-Kaabi ile birlikte Hatayspor formasıyla çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçında en yüksek gol sayısına ulaşan isimler konumunda.
● Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (2B 1M).