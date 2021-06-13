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Malatya'da bir apartmanda tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, İlyas Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan bir apartmanın birinci katında tüp patlaması meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye, emniyet ve sağlık görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 araç ve 10 personelle yangına müdahale etti.

Ekiplerin çabasıyla yangın söndürüldü. Yaralı kurtarılan bir kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. Patlama nedeniyle apartmanın üst katındaki dairelerin camlarında da hasar meydana geldi.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, yangının mutfak tüpünün patlamasından kaynaklandığını kaydetti.