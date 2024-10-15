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        Haberler Magazin Mutlu Kaya, kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için şarkı yaptı - Magazin haberleri

        Mutlu Kaya, kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için şarkı yaptı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce evinde erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan, ablası Dilek Kaya ise 4 yıl önce öldürülen Mutlu Kaya, kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için yazdığı şarkı sözlerine klip de çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:40
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        Mağdur kadınlar için şarkı yaptı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurulan şarkıcı Mutlu Kaya, ağır yaralandı.

        Sibel Can'ın veliahttı ilan ettiği Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi verdi. Kaya, yeniden ayağa kalmak için yoğun bir tedavi süreci geçirirken 22 Mart 2020'de ablası Dilek Kaya'nın ölümüyle sarsıldı.

        Tedavisi süresince yanından bir an olsun ayrılmayan ablasını da evinde erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu kaybeden Mutlu Kaya adeta hayata küstü.

        Tedavisine ara veren Kaya, kendisini eve kapattı.

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        Haberlerde gördüğü, kaçırılan, öldürülen, tehdit edilen kadınlar ve kız çocuklarının yaşam öykülerinden etkilenen Kaya, yeniden ayağa kalkıp kadınların sesi olmaya karar verdi.

        Özel bir klinikte refleksoloji (insan vücudundaki organların, el ve ayaklarda sonlanan sinir uçlarına bası uygulanarak, çeşitli rahatsızlıklara yönelik destek tedavi sağlanan tamamlayıcı tıp metodu) tedavisine başlayan Kaya, şiddet mağduru kadınlar için müzik hocası Emrah Cebe'nin desteğiyle "Diriliş" adıyla şarkı yazıp, besteledi.

        Şiddet mağdurlarının yaşadığı duyguları anlatan şarkısına Diyarbakır'ın farklı tarihi mekanlarında klip çeken Kaya'nın şarkısı, dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

        YÜRÜYÜŞ EGZERSİZLERİ YAPIYOR

        Ergani ilçesinden haftanın belirli günlerinde Diyarbakır'daki kliniğe gelen Kaya'ya, Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş tarafından tedavi uygulanıyor.

        Yürüyüş egzersizleri yapan Kaya, bu sırada sahnede son söylediği "Heveslik eyledim" adlı şarkıyı söyleyerek motivasyonunu artırıyor.

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        "ABLAM ÖLDÜRÜLDÜ, KENDİMİ KAYBETTİM"

        Mutlu Kaya, 2015'te başından vurulduğunu, uzun süre yoğun bakımda kaldığını, defalarca kalbinin durduğunu, doktorların kendisi için yaşamasının mucize dediğini ancak her şeye rağmen direndiğini ve ölmediğini söyledi.

        Vurulduktan sonra 5 yıl boyunca ayağa kalkmak, yeniden şarkı söylemek için mücadele ettiği anlatan Kaya, "Dilek ablam sürekli yanımdaydı, beni sırtında taşıyordu. O öldükten sonra ben de sanki mezarın altındaydım, nefes alamıyordum. Öncesinde çok iyi gidiyordum, iyileşiyordum. Artık eski mutlu oluyordum ki ablam öldürüldü. Sonrasında ben kendimi kaybettim." dedi.

        "PES ETMEYE HAKKIM YOKTU"

        Sonra mücadele etmeye karar verdiğini anlatan Kaya, "Ayağa kalkmam, kadınlar için mücadele etmem gerektiğini fark ettim. Pes etmeye hakkım yoktu. Pes etseydim öldürülen ve benim gibi mağdur olan kadınlara haksızlık olacaktı" diye konuştu.

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        Mutlu Kaya, kadınların güçlü olduğuna işaret ederek, 4 yıl aradan sonra Mehmet Savaş ile refleksoloji tedavisine devam etmeye karar verdiğini belirtti.

        "İkbal, Ayşenur, şu anda Rojin kayıp, Narin öldürüldü. Bunlar çok üzücü. Sanki kendi ailemden biri zarar görmüş gibi çok üzülüyorum" diyen Kaya, tekrar şarkı söylemek için kendisine söz verdiğini ifade etti.

        9 yıl önce yeniden şarkı söyleyeceğine kimsenin inanamayacağını dile getiren Kaya, o dönemde konuşamadığını hatırlattı. Kaya, şöyle dedi: Şimdi şarkım çıkıyor. Şarkımın adı 'Diriliş'. Biz kadınlar yeniden diriliyoruz. Kadınlarımız için yazdık. Çok güzel bir şarkı oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada zulüm gören çocuklar, kadınlar... Zulüm gören tüm varlıklara armağan ediyorum." dedi.

        Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş, Mutlu Kaya'nın 5 yıl önce tedaviye çok iyi yanıt verdiğini, yürüyüp, konuşmaya başladığını fakat ablasının öldürülmesiyle yeniden içine kapandığını belirtti.

        Mutlu Kaya'nın 4 yıl aradan sonra yeniden tedaviye başlamasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi: Yeniden yavaş yavaş da olsa adım atmaya başladı. Her gelişi ayrı bir güzellik katıyor yürümesine, konuşmasına. Ondan dolayı da mutluyuz. Hevesi, azmi çok güzel. Ablası eğer öldürülmemiş olsaydı kendisinin şu anda hiçbir problemi kalmamıştı. Tedavinin tamamlanmasıyla şarkılarını söylemek için koşarak sahneye çıkabilecek.

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