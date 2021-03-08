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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Mutlu Kaya'nın avukatı ve kardeşi de erkek şiddetine kurban gitti
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Kendisi başından vuruldu, ablası ve avukatı öldürüldü!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı bir olay tekrar gündeme geldi. Diyarbakır’da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutundu. Ancak yüzde 98 engelli kalan genç kızın ablası ve avukatı erkek şiddetinin kurbanı oldu...

Son dakika: Mutlu Kaya'nın avukatı ve kardeşi de erkek şiddetine kurban gitti
'Mutlu'luğunu aldılar
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HABERTURK.COM

Türkiye 2015 yılında acı bir olayla sarsıldı. Diyarbakır’da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı Veysi Ercan tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, yüzde 98 engelli kaldı.

Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da, geçtiğimiz Mart ayında erkek arkadaşı Yusuf Ç. tarafından öldürüldü. Yine geçtiğimiz yıl eşi Mesut Issı tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürülen Diyarbakır Barosu'ndan Müzeyyen Boylu da, Mutlu Kaya'nın avukatlığını yapmıştı.

Mutlu Kaya ve ablası Dilek Kaya

MUTLU KAYA KİMDİR?

Mutlu Kaya, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya henüz 20 yaşındayken katılan Mutlu Kaya, hem hikayesi hem de sesiyle ekran karşısındakileri ve jüri üyelerini derinden etkilemişti. 8 kardeşli bir aileden gelen Mutlu Kaya, üniversiteyi kazanmasına rağmen maddi olanaklar yüzünden okuyamadığını ifade etmişti. Mutlu Kaya, yarışmaya katıldığı dönemde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre tedavi gördü.

Eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürülen Diyarbakır Barosu'ndan Müzeyyen Boylu, Mutlu Kaya'nın da avukatlığını yapmıştı

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