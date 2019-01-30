İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güzelliklerinin, insanları özellikle yaz aylarında Sinop'a çektiğini söyledi.
Kentte konaklama noktasında sıkıntı bulunduğunu anlatan Tosun, "Bunları aştığımızda ziyaretçi sayımız daha da artacaktır." dedi.
Geçen yıl hedefledikleri 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını, artık bu rakamı daha yukarılara çıkarmak istediklerini anlatan Tosun, şöyle devam etti:
"Sinop gibi özellikle konaklama yönünden sıkıntısı olan bir kentin yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlaması çok önemli. Otellerimizin resmi kayıtlarına bakacak olursak, 400 bin kişi buralarda konaklamış. Geriye kalan kısım ise pansiyon ve günlük kiralık evlere yönelmiş. Yani günlük tutulan evler, konaklama açısından bize çok faydalı oluyor. Diğer taraftan ortaya çıkan tablo, bize otellerimizin yeterli olmadığını gösteriyor. Kentimizin ziyaretçisi sayısını artırmak istiyorsak, mutlaka konaklama sorununu çözmemiz lazım. Bunun için bazı adımlar atılıyor. Muhakkak çözüm olacaktır."
TARİHİ CEZAEVİ EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER
Sinop'un temiz denizi, taze balığı, tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle bölgede ön plana çıktığını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:
"Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos ve Akliman gibi doğa harikası turizm merkezlerimiz var. Buralar yaz boyunca binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Tabii bunların yanında tarih turizmi var. Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi. Cezaevi yılda 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir noktaya geldi. Kente gelenlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu. Buranın da daha cazip konuma gelmesi için çalışmalarımız var. Avrupa Birliği projesi uygulanacak. Tamamlandığında ziyaretçi sayısının 800 binlere ulaşmasını bekliyoruz."
Tosun, Sinop'un geleceğinin turizmde olduğunu belirterek, "Var olan potansiyeli artırmamız lazım. İnsanlar yaz döneminde akın akın buraya geliyorlarsa bunu iyi değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü gelenleri memnun edemezsek, ayağımıza gelen fırsatı tepmiş oluruz. Sinop turizmine sunulan katkı, ülke turizmine sunulmuş demektir. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
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