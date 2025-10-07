Habertürk
        "Müzakerelerde 48 saat kritik"

        "Müzakerelerde 48 saat kritik"

        Filistinli ve İsrailli heyetler Mısır'da müzakerelere başlarken, İsrail basınının İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 01:06 Güncelleme: 07.10.2025 - 01:07
        "Müzakerelerde 48 saat kritik"
        Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına yönelik detayları görüşmek amacıyla Mısır'da yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'i kritik bir 48 saatin beklediği iddia edildi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında İsrail ve Hamas'tan heyetler arasındaki dolaylı müzakereler, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılıyor.

        İsrail'deki "i24 news" kanalının ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği" öne sürüldü.

        ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

        Hamas 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

        Hamas ve İsrail heyetleri, esir takasını görüşmek üzere Şarm eş-Şeyh'te dolaylı müzakerelere başlamıştı.

