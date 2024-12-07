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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Müzik TR100' sergisi Müze Gazhane'de

        'Müzik TR100' sergisi Müze Gazhane'de

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim iştiraklerinden Kültür AŞ, Cumhuriyetin ilanından bugüne Türkiye'nin zengin müzikal mirasına ve kültürel çeşitliliğine ışık tutmak amacıyla hayata geçirdiği "Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması" sergisini Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 00:08 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:08
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        'Müzik TR100' sergisi Müze Gazhane'de
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        İBB Kültür AŞ, ülkemizin önemli ses ve saz sanatçılarının, dönemlerine damga vurmuş eserlerinin fiziki formatta sunulduğu Müzik TR100 Seti’nden ilham alınarak tasarlanan “Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması” sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Müzik yazarları Derya Bengi ve Murat Meriç küratörlüğünde hazırlanan sergi, Türkiye’nin son 100 yılını şekillendiren şarkılar, albümler ve sanatçılardan oluşan zengin bir seçki sunuyor. Dönemin dergileri, plak, kaset, CD’leri, konser afişleri, kartpostallar ve çeşitli müzik oynatıcılarıyla zenginleştirilen sergi, titiz bir arşiv çalışması ve mekân tasarımıyla ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

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        Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık mirasını kutlamak amacıyla oluşturulan bu müzikal panorama sergisi, 31 Ocak’a kadar Müze Gazhane L binasında müzikseverleri ve geçmişle bugünü bir arada deneyimlemek isteyen herkesi zamanda keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

        Müzik TR100 sergisini yorumlayan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas: “Sergimizin temellerini oluşturan Müzik TR100 seti, Cumhuriyet tarihimizde müzik üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olarak ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Hazırlıklarına Nisan 2022’de başladığımız bu proje, 1920’lerden günümüze Türkiye’nin popüler müzik geçmişini farklı formatlarda bir araya getiriyor. Danışma kurulumuzun titiz çalışmaları ve Kültür AŞ ekibimizin özverisiyle oluşturulan bu eşsiz arşiv, yalnızca bir set değil; Cumhuriyetimizin müzikal zenginliğine ve kültürel mirasına bir saygı duruşudur” dedi.

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        Yüzyıllık Müzikal Miras Müzik TR100 Setinde Buluştu

        Sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin zengin müzik tarihini, farklı fiziki taşıyıcı formatlarıyla ilk kez bir araya getiren Müzik TR100 Seti’nden yola çıkarak tasarlandı. Tarihi farklı dönemlere bölümlendirerek bir zaman tüneli deneyimi sunan sergide, ziyaretçiler serginin sonunda Müzik TR100 Seti’ni de inceleme fırsatı buluyor. Müzik TR100 koleksiyon kutusunda, farklı boyutlarda 14 plak, 4 CD, 1 kaset, dijital dönemi yansıtan QR kod ve şarkıların hikayelerini anlatan bir katalog bulunuyor. Projenin danışma kurulunda müzik tarihine hakim gazeteci, televizyoncu ve araştırmacılar İzzet Öz, Cemal Ünlü, Derya Bengi, Murat Meriç, Gökhan Akçura, Aylin Güngör, Müjde Yazıcı Ergin, Hakan Dedeoğlu, Ekin Sanaç ve Cem Kayıran yer alıyor.

        Sınırlı sayıda üretilen Müzik TR100, muziktr100.kultur.istanbul adresinden ön siparişle temin edilebiliyor.

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        #Müze Gazhane
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