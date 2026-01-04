Habertürk
        Yeni yılın ilk günlerinde, ışıklar yeniden yanarken müzik bir kez daha hayat buldu

        Giriş: 04.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:48
        Müzikal yolculuk sunuldu
        İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 'Yeni Yıl Konseri' ile 2026 yılının gelişi, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda kutlandı.

        Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası, solistleri ve Maria Chekriekchieva’nın yönetimindeki korosu ile birlikte, parıltılı valslerden operetlere ve opera dünyasının en seçkin bestecilerinin duygu yüklü, zengin tınılarına uzanan bir müzikal yolculuk sunuldu.

        Klasik müziğin zamansız zarafetinin bir araya getirildiği iki bölümden oluşan bu özel gecede solistler; Caner Akın, Uğur Etiler, İpek Zehra Evre, Burak Kul, Burçin Savigne, Nazlı Deniz Süren, Derin Akdeniz sahnedeydi.

        Konserin birinci bölümünde, Glinka’nın 'Ruslan ve Ludmila' uvertürü coşkulu enerjisiyle açılışı yaparken; Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi ve Bizet’nin evrensel yapıtları sahneyi tutku, özlem ve umutla örülü insan hikâyelerinin geniş bir panoramasına dönüştürdü.

        Konserin ikinci bölümünde, J. Strauss’un operet repertuvarının seçkin örnekleriyle Viyana’nın yeni yıl ışıltısı İstanbul’a taşındı. Lehár, Kálmán ve Offenbach’ın neşeli ve zarif dünyası, yeni yıl coşkusunu Atatürk Kültür Merkezi’ne taşırken, gecenin finalinde ise J. Strauss’un 'Radetzky Marşı', alkışların ritmiyle yükselerek bu özel buluşmayı coşkuyla taçlandırdı.

        Gecede sanatseverlerle yeni yılın ilk buluşmasını gerçekleştirirken, aynı zamanda duyguların ve umudun yeniden doğuşuna tanıklık edildi.

        İstanbulda yılın ilk kar yağışı etkisini giderek artırıyor

        İstiklal Caddesinden kar manzaraları İstanbulda, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
