        Müzikseverlerle buluştu

        Sinan Hakalmaz, yeni şarkısı 'Beni Anla' ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Söz ve müziği kendisine ait olan single, müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 22:21 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:21
        Müzikseverlerle buluştu
        'Beni Anla', aşkın ağırlığı altında ezilen, umutla kırılma arasındaki ince çizgide yürüyen bir kalbin hikâyesini anlatıyor. Şarkının girişinde; dibe çökmüş olsa bile karşısındakinden bir ışık bekleyen, sevilmeye dair inancını koruyan bir ruhun tutunma çabasını duyuyoruz. Ancak ilerleyen bölümlerde bu umut yerini; kandırılmışlığın, değersizlik duygusunun ve içe işleyen kırgınlığın sızısına bırakıyor.

        Şarkının anlarından biri; “Yan sen de yan” ifadesinde gizli. Bu cümle bir intikam çağrısından çok, anlaşılma arzusunu taşıyor. Sinan Hakalmaz, karşısındaki kişinin de yaşanan acının ağırlığını hissedebilmesini, o duygunun gerçekliğine tanıklık etmesini istiyor.

        Düzenlemesi Can Atayılmaz imzası taşıyan 'Beni Anla', modern sound’larla bezeli duygu yüklü yapısı, Hakalmaz’ın yalın ama vurucu vokal yorumuyla birleşerek dinleyicinin kalbine doğrudan dokunan bir etki yaratıyor.

