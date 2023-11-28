Haberler Yaşam Muzlar neden kavislidir? İşte muzlara şeklini veren ilginç özellikleri

Muzlar neden kavislidir? İşte muzlara şeklini veren ilginç özellikleri Doğada hiçbir şey rastgele oluşmaz. Tüm uyum ve güzellik detaylarda saklıdır ve basit bir meyve gibi gözüken muzlar bile ilginç özellikler barındırabilir. Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:24 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Tüm dünyada en çok sevilen meyvelerden biri olan muz birçok tatlının da başrolüdür. Peki, bu ilginç kavisli şekillerinin nereden geldiğini merak ettiniz mi? Muzlar, muz ağacında birer tomurcuk olarak hayatına başlar. Meyve büyüdükçe uzar ve rengi parlak yeşilden, sarıya döner.

2 Şurada Paylaş!







Bu süre zarfında meyveler negatif bir jeotropizm sürecinden geçer yani, yer çekiminden etkilenerek aşağı doğru büyür. Ayrıca zamanla gelişen meyveler giderek ağırlaşır ve dalların sarkmasına neden olur.

3 Şurada Paylaş!







Ancak bitkiler doğal olarak güneş ışığı arar. Muzlar da büyüme şekillerinin aksine güneş almak için yukarı doğru uzamaya başlar. Bu, bir nevi tiyatro sahnesini göremeyen bir kişinin kafasını uzatmasına benzer. Bu hareket muzların bildiğimiz şekli almasını sağlar. Kaynak: Went Bananas

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler