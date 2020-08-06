Muzlu anti- aging maskesi; ciltteki kırışıklıklar ile savaşarak cildi güzelleştiren bir maskedir.

Muzlu Anti- aging Maske Tarifi

1 adet muzu iyice ezin. İçerisine 2 yemek kaşığı bal ve yarım çay bardağı yoğurt ekleyerek karıştırın. Ardından temizlediğiniz cildinize karışımı uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın.

Uyguladığınız bu maskede bulunan bal; antibakteriyel, vitamin, potasyum, kalsiyum ve demir içermektedir. Cildinizi derinlemesine nemlendirerek, doğal parlaklık kazandıracaktır.

Muz; yüksek oranda A ve E vitaminleri içermesinden dolayı ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu engellemektedir. Yoğurt ise ciltteki yağ oranını dengeleyerek, cildi nemlendirmektedir. Bu maskeyi haftada 1 kere veya 5 günde 1 olarak uygulayabilirsiniz. Karışımı uygulamadan önce etkili olması için cildinizin temiz ve gözeneklerinizin açık olması gerekmektedir. Cildinizin alerjik reaksiyon göstermemesi için karışımı öncesinde küçük bir kısımda deneyiniz.