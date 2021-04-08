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Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleştirilen askeri darbeyi eleştiren açıklamalarıyla bilinen Kyaw Zwar Minn’in görevinin, olaydan sonra Büyükelçi Yardımcısı Chit Win’e geçtiği Reuters tarafından belirtiliyor.

Minn,''Londra ortasında küçük bir darbe'' girişimi olarak adlandırdığı eylem için, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’dan destek gecikmedi. Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Londra’da dün yaşanan ve Myanmar askeri rejiminin zorbalığını kınıyoruz ve cesaretinden dolayı Kyaw Zwar Minn'i tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 8, 2021

İngiltere’de yaşayan darbe karşıtı Myanmarlıların öğleden sonra, Kyaw Zwar Minn’in elçiliğe girişinin engellenmesine ilişkin bir protesto düzenledikleri konuşuluyor.

Kasım 2020’de Myanmar ordusu tarafından seçimlerde hile yapıldığına ilişkin iddialarla birlikte, 1 Şubat 2021’de ordunun yönetime el koymasıyla gelişen olaylarda toplam 581 kişinin yaşamını kaybettiği biliniyor.