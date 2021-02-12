Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Myanmar’da ordu, devrik hükümetin iktidara geldiği seçimde görev alan komisyon üyelerini alıkoydu

Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasının ardından kurulan askeri yönetim, devrik Aung San Suu Çii hükümetinin iktidara geldiği 8 Kasım 2020 seçimlerinin soruşturulması kapsamında, eski hükümete bağlı Birlik Seçim Komisyonu'nda (UEC) görev yapan onlarca yetkiliyi alıkoydu.

Myanmar’da ordu, devrik hükümetin iktidara geldiği seçimde görev alan komisyon üyelerini alıkoydu
AA

"The Irrawady"nin sitesinde yer alan haberde, dün ve bugün Rakhine ve Ayewady eyaletleri başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında, onlarca UEC yetkilisinin evinden alındığı ve ofislerinin mühürlenmeye devam edildiği belirtildi.

Askeri darbenin ardından UEC kaldırılmış ve yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Myanmar'da Aung San Suu Çii hükümetini devirerek yönetimi devralan cunta lideri Ming Aung Hlaing, hafta başında televizyondan ilk halka sesleniş konuşmasında, hükümetin UEC'de reform yaptığını, seçimde kullanılan seçmen listelerinin yasalara uygun olarak incelendiğini ve elde ettikleri verileri en yakın zamanda paylaşacaklarını belirtmişti.

Protestolarda bir kadın başından vurularak yaralandı
Bu arada, Uluslararası Af Örgütüne bağlı Kriz Kanıtı Laboratuvarı'nda görev yapan uzmanlar, darbeyi protesto etmek amacıyla 9 Şubat'ta başkent Nepido'da düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin 19 yaşındaki Mya Thwe Khaing isimli kadını kafasından vurduğunu gösteren ve sosyal medyada yayılan videonun doğru olduğunu kanıtladı.

Videoda kadının vurulduğu yolun karşı noktasında, Myanmar yapımı BA-94 veya BA-93 makineli tabanca kullanan bir polis memurunun bulunduğunun açık şekilde kaydedilmesine rağmen, Myanmar ordusuna bağlı “Doğru Haberler Bilgi Birimi”nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince yalnızca öldürücü olmayan silahlar kullanıldığı belirtildi.

Basında yer alan haberlerde, yaralı kadının önemli beyin fonksiyonlarını kaybettiği ve hayatta kalma şansının düşük olduğu bildirildi.

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den 'Rusya, Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'ı ilhakında geri adım atmazsa yaptırımlar sürecek' açıklaması
DÜNYAABD'den Rusya'ya yaptırımların kalkması için 'Kırım' ...
Dışişleri: Yunan-Rum ikilisi barışı ve istikrarı tehdit etmektedir
DÜNYADışişleri'nden Yunanistan'a flaş tepki!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Osman Kavala açıklaması! -Haberler
DÜNYACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar
Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı
DÜNYAÇin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı
Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi
DÜNYAEzidilerin Barzani'den PKK talebi!
Biden hemen harekete geçmezlerse Çin'in ABD'yi geçeceğini düşünüyor
DÜNYABiden'ın Çin endişesi: "Hemen harekete geçmeliyiz"
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ABD donanması ile TSK'nın tatbikatına ilişkin paylaşım
DÜNYATürkiye ve ABD donanmasından ortak tatbikat!
Avrupa Parlamentosu, AB'den Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışının yasaklanmasını istedi
DÜNYAAvrupa Parlamentosu'ndan BAE ve Suudi Arabistan ...
Sarı Yeleklilerin liderlerinden Rodrigues: Devlet hayatımı mahvetti
DÜNYASarı Yeleklilerin liderlerinden Rodrigues: Devlet ...
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
DÜNYAFanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın