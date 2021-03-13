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Myanmar’daki protestolarda ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren protestoculara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

Myanmar’daki protestolarda ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
AA

Yerel haber kuruluşu Voice of Myanmar’a göre, gece yarısı başlayan ve öğle saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde süren protestolara güvenlik güçleri gerçek mermilerle müdahale etti.

Çıkan olaylar sonucu Mandalay'daki protestolarda 2’si kadın 5 kişi yaşamını yitirirken 10’dan fazla kişi yaralandı.

Yangon'da 4 kişi yaşamını yitirirken Pyay şehrindeki gösterilerde, 19 yaşında bir öğrencinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 2’ye çıktı.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen ülke çapında darbe karşıtı protestolar sürdü.

Yangon, Mandalay, Magway, Saging ve Bago bölgelerinde halk, güvenlik güçlerinin şiddetini kınadı ve darbeden bu yana gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Bazı şehirlerde protestocular oturma eylemi düzenleyerek Birleşmiş Milletlere (BM),"Koruma sorumluluğu (R2P) istiyoruz" yazılı koreografilerle mesaj verdi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 80 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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