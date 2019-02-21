Naci Bostancı kimdir? Sorusu merak konusu oldu. İşte TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı hakkında tüm detaylar...

NACİ BOSTANCI KİMDİR?

Mehmet Naci Bostancı (2 Ağustos 1957, Amasya). Türk siyaset bilimci, sosyolog, iletişim bilimci, halkla ilişkiler uzmanı ve siyasetçi.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyal değişme kuramları üstüne verdiği tezler ile tamamladı. Türkiye Günlüğü, Birikim gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. ANAP eski Genel başkanlarından Mesut Yılmaz'a bir süre siyaset danışmanlığı ve 1989-1991 yılları arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği yaptı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan'ın da baş danışmanı ve basın sözcüsü görevlerini de yürüttü. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yaptı. Ağustos 2008 itibarıyla Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına getirildi. 10 Mart 2011'da dekanlık görevinden istifa ederek, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden Amasya 1. sıra adayı olarak milletvekili seçildi. Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteri ve Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. 8 Ocak 2014 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve 1 Eylül 2014 tarihinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili seçildi. XXV., XXVI. dönem Amasya, XVII. dönem Ankara milletvekilidir. 7 Temmuz 2018 tarihinde TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanı olarak seçildi.

Türkiye'de sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, siyaset tarihi, siyaset bilimi, ikna kuramları, kitle iletişim teorileri, propaganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında çalışmaktadır. Bostancı, Işığın Gölgesi adlı siyasi bir roman da kaleme alarak 1980 öncesindeki siyasi ortama kendi dünyasından da kesitler sunarak yaklaşmaktadır.