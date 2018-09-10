Nacional Asuncion - Deportivo Capiata düellosu

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Nacional Asuncion, 11 Eylül 2018 Salı günü Deportivo Capiata takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:15. Nacional Asuncion 10 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Deportivo Capiata 14 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Nacional Asuncion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportivo Capiata, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 602 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Asuncion kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Deportivo Capiata sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Nacional Asuncion son haftadaki Olimpia müsabasında 4-2 yenildi.

Deportivo Capiata ise Independiente maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nacional Asuncion, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Deportivo Capiata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Capiata, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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