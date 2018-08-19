Nacional Montevideo - Progreso rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Nacional Montevideo ile Progreso, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:00. Nacional Montevideo 12 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Progreso 10 puanda ve 3. sırada. Nacional Montevideo son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Progreso, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 699. İddaa'da Nacional Montevideo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Progreso kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nacional Montevideo son haftadaki Progreso müsabasında 6-1 kazandı.

Progreso ise Nacional Montevideo karşılaşmasında 6-1 yenildi.

Nacional Montevideo, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Progreso, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Progreso 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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