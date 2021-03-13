Uzaktan tahta parçası zannetti... Gözlerini açınca şaşkına döndü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kolombiya'nın Magdalena bölgesinde yer alan Chibolo kasabasında ismi verilmeyen bir kadın, ahşap çitlerin üzerinde sıra dışı bir kuşla karşılaştı.

Hareketsiz duran kuşu ilk başta tahta parçası zanneden kadın, çitlere yaklaştığında gördüğü canlının nadir rastlanan potoo kuşu olduğunu fark etti.

Kadın, hayalet kuş olarak da bilinen canlıyı görür görmez cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Görüntüleri kaydeden kişi, "İlk gördüğümde kuşun tahta parçası olduğunu düşündüm ama hareket edince ona yaklaştım. Daha sonra kuş gözlerini ve ağzını açınca beni çok korkuttu. Kuşu garip bulduğum için gördüklerimi kayda almaya karar verdim. Yaklaştığımda elimi kaldırdım ve o da cevap olarak ağzını açtı" dedi.

Daha önce çiftliği en az beş kez ziyaret ettiğini fakat böyle bir canlıyla karşılaşmadığını dile getiren kadın, komşuların sıra dışı bir ses duyduğunu ifade etti.

AVCILARDAN SAKLANMAK İÇİN KAMUFLAJ YETENEĞİNİ KULLANIYOR...

Güney Yarımküre'de yayılım gösteren potoo kuşu avcılardan saklanmak için kamuflaj yeteneğini kullanıyor.

'Hayalet kuş' olarak da bilinen bu canlı geceleri avlanıyor, gündüzleri ise ağaç kabuğu rengine benzeyen tüyleri sayesinde kamufle olup ağaçlarda güvenle uyuyabiliyor.

Potoo kuşunun mükemmel derecede gece görüşü sağlayan gözleri bulunuyor. Göz kapaklarındaki yarıklar ise uyurken bile yırtıcı hayvanların hareketlerini algılamasına yardımcı oluyor..

Genellikle kırık ağaç dallarına veya ahşap direklere konan bu kuşlar yuva yapmıyor. Yumurtalarını çürük ağaç kabuklarının içine açtığı delikte saklıyor.

Fark edilmesi çok güç olan potoo kuşları sinek ve böceklerle besleniyor.

Yaklaşık 38 santim uzunluğundaki bu canlıların fosilleri Almanya ve Fransa'da bulunmuş. Ama günümüz Avrupası'nda artık yaşamıyorlar.