Naim Süleymanoğlu, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle kabri başında anma töreni düzenledi.

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki anma törenine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, merhumun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk katıldı.

Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun çok büyük bir değer olduğunu belirterek, "Naim Süleymanoğlu, dünya sporuna adını altın harflerle yazdırmıştır. Kendisi milyonlarca soydaşımızın sesi oldu. Soydaşlarımıza yapılan zalimliği gündeme getirmişti. Bunun sonucunda da soydaşlarımız, Türkiye'ye geldi. Naim'in ne kadar doğru bir iş yaptığını görüyoruz. Keşke bu kadar erken aramızdan ayrılmasıydı." ifadelerini kullandı.