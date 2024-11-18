Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Halter Naim Süleymanoğlu, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı - Diğer Haberleri

        Naim Süleymanoğlu, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı

        Dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle kabri başında anma töreni düzenledi.

        Edirnekapı Mezarlığı'ndaki anma törenine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, merhumun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk katıldı.

        Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun çok büyük bir değer olduğunu belirterek, "Naim Süleymanoğlu, dünya sporuna adını altın harflerle yazdırmıştır. Kendisi milyonlarca soydaşımızın sesi oldu. Soydaşlarımıza yapılan zalimliği gündeme getirmişti. Bunun sonucunda da soydaşlarımız, Türkiye'ye geldi. Naim'in ne kadar doğru bir iş yaptığını görüyoruz. Keşke bu kadar erken aramızdan ayrılmasıydı." ifadelerini kullandı.

        Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun ülkeye gelmesiyle Türk halterinin sıçrama yaptığını dile getirerek, "Halil Mutlu, Nurcan Taylan ve Taner Sağır'ın başarıları da var ama Naim ülkeye başka bir hava getirdi. Genç çocuklarımız var. Onlar, Naim ile antrenman yapamadı. Gençler, Naim'in kitaplarını okuyarak ve eski müsabakalarını izleyerek onu tanıdı. Naim'in gençlere büyük katkıları olacak." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"