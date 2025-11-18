Naim Süleymanoğlu, vefatının 8. yılında kabri başında anıldı

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 8. yıl dönümünde, kabri başında anma töreni düzenledi.

Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen anma törenine federasyon genel sekreteri Mahmut Albayrak, Süleymanoğlu'nun ailesi, çeşitli Balkan dernekleri temsilcileri ve genç sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak, "Naim Süleymanoğlu tüm dünyaya örnek olmuş, gençlerin örnek aldığı bir insan ve iyi bir sporcuydu. Hani 'Bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak' diye deyim vardır ya, Naim Süleymanoğlu da işte bizlere böyle hoş bir seda bırakmıştır. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum." dedi.