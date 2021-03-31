Pandemi süreciyle birlikte birçok işletmede kısa çalışmaya geçildi. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret desteği yani nakdi ücret desteği yapılıyor. Kısa çalışma ödeneğinin 31 tarihi itibariyle yani bugün itibariyle sona ereceği daha önce açıklanmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı ve geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan son dakika "destek" açıklamasının detayları...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Hemen belirtelim ki daha önce ilan edilen karar gereği kısa çalışma ödeneği uygulaması bugün itibariyle sona erecek. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında da uzatmaya gidilmeyecek.

KAFE VE RESTORAN ÇALIŞANLARINA 1500 TL DESTEK

Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü "Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."