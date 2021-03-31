Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı'ndan son dakika "destek" açıklaması

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Bilindiği üzere pandemi süreciyle getirilen kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği uygulamasının 31 Mart yani bugün sona ereceği duyurulmuştu. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan son dakika "destek" açıklaması...

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı'ndan son dakika

Pandemi süreciyle birlikte birçok işletmede kısa çalışmaya geçildi. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret desteği yani nakdi ücret desteği yapılıyor. Kısa çalışma ödeneğinin 31 tarihi itibariyle yani bugün itibariyle sona ereceği daha önce açıklanmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı ve geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan son dakika "destek" açıklamasının detayları...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Hemen belirtelim ki daha önce ilan edilen karar gereği kısa çalışma ödeneği uygulaması bugün itibariyle sona erecek. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında da uzatmaya gidilmeyecek.

KAFE VE RESTORAN ÇALIŞANLARINA 1500 TL DESTEK

Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü "Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Grafen nedir, nerelerde kullanılır? Grafen hakkında
MERAK EDİLENLERGrafen nedir?
Fındık fiyatları bugün ne kadar? 30 Mart 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu tüm liste
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin son durum nedir?
MERAK EDİLENLERBitcoin ne kadar, kaç TL? İşte son durum
2021 çiftçi destek ödemeleri sorgulama: 2021 Mazot Gübre desteği ödemeleri yattı mı, fiyatı ne?
MERAK EDİLENLER2021 mazot gübre desteği ödemeleri hesaplara yattı ...
Memur Maaşları (En düşük) 2021 polis, hemşire, öğretmen - Memur maaşları
MERAK EDİLENLERGüncel memur maaşı ne kadar?
Emekli maaşları (Memur) yarın ödeniyor! 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLERGüncel emekli maaşı tablosu
31 Mart Banka çalışma saatleri ve öğle arası saatleri ne? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLERBankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
NFT nedir? NFT coinler nelerdir?
MERAK EDİLENLERNFT nedir?
Fındık fiyatları bugün ne kadar? 30 Mart 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİŞ SÜRÜYOR! Bitcoin son durum nedir?
MERAK EDİLENLERBitcoin'de yükseliş sürüyor