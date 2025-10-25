Nakil sonrası ilk kez sahneye çıkacak

Türk halk müziğinin usta ismi, bağlama üstadı Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası ilk kez sevenleriyle buluşuyor. Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım 2025’te tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde onur konuğu olarak sahne alacak.

Müziğin, iyiliğin ve farkındalığın bir araya geleceği bu özel gece, 'Yaşam En Güzel Miras' sloganıyla, organ bağışının önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

KONSER GELİRİ ÇANAKKALE ORMANLARINA FİDAN BAĞIŞI OLACAK

'Yaşam En Güzel Miras' konseri, sadece bir müzik gecesi değil; yaşamı yeniden anlamlandıran bir farkındalık hareketi. Etkinlikte her bilet, bir fidan olarak doğaya nefes olacak.

REKLAM

Geceden elde edilecek gelirle fidan dikimi yapılacak, organ bağışı bilincinin yaygınlaştırılması hedeflenecek. Ayrıca konser sırasında organ nakli olan hastalara fidan sertifikaları takdim edilecek.

Katılımcılar, konser alanında yer alacak stantlarda organ bağış formu doldurarak bu anlamlı sürece doğrudan katkı sunabilecek.