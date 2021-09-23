Namaz kılarken öldürdüler!

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37 yaşındaki İsmail Demir, 4 aydır tutuklu olduğu cezaevinden yeni çıkmıştı. Husumetli olduğu saldırganlar, tüm ailesi evdeyken harekete geçti.

Yüzleri maskeli kişiler motosikletle gelip otomatik silahlarla taradılar. Üç kardeşe kurşun yağdırdılar.

İsmail Demir'in kız kardeşi "İçeriye girdiler iki kişi ben içeride oturuyordum. Ağabeyim seccadesinin üzerinde vefat etti, 14 kurşun darbesi aldı abim." dedi.

Oğlunun ifadeleri ise yürekleri yaktı: "Babam namaz kılıyordu, iki silahlı adam eve girdi. Babamı ve amcalarımı vurdular, ben yapmayın dedim ama onlar yine de babamı vurdular. Kanlar içinde kaldı." dedi.

Anne gözyaşları içinde "Gözümün önünde 3 tanesini vurdular" dedi.

Saldırganlar havaya ateş açarak kaçtı. Kameralardan kimlikleri belirlenen saldırganlardan üçü tutuklandı, biri ise aranıyor.