Napoli - Milan maçı canlı izle: Napoli - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Süper Kupa heyecanı yarı final maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Milan, Napoli ile karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Napoli - Milan maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Napoli - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" Napoli - Milan maçı canlı izle ekranı...
Napoli - Milan maçı için nefesler tutuldu. Serie A'da son maçında Udinese'ye 1-0 mağlup olarak liderlik şansını kaçıran Napoli, Süper Kupa yarı finalinde Milan'ı mağlup ederek moral bulmak istiyor. Geçtiğimiz senenin Süper Kupa şampiyonu Milan ise, aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkıyor. Peki, "Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Napoli - Milan maçı TRT Spor canlı izle ekranı...
NAPOLİ - MİLAN SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Napoli - Milan maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
NAPOLI-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Awwal Park'ta oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NAPOLI-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Neres; Hojlund
Milan: Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku