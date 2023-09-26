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Bonservis bedeli 120 milyon euro olarak gösterilen Osimhen ile Garcia’nın önümüzdeki günlerde yaşanan bu problemi aşmak için toplantı yapması bekleniyor.

Napoli’nin geçen sezonki şampiyonluğunda kilit rol oynayan Osimhen, 32 Serie A karşılaşmasına 26 gol sığdırmış ve Avrupa’nın en etkili santrforlarından biri olarak takımını mutlu sona ulaştırmıştı.