Narin Güran cinayetinde son durum: Narin'i kim neden öldürdü, cinayet çözüldü mü?

İŞTE SORGULAMADAN BİR BÖLÜM

Salim Güran'dan aracını aldıktan sonra, araçla tam olarak nerden nereye geldiğini bize anlat bakalım? Çocuğu oraya attın mı? Oradan aşağı nasıl indirdin çocuğu? Emin misin çocuğu düşürmediğini, aşağı atmadığını, ben kendim inemiyorum.

Yok bıraktım oraya.

Kucağında çocuk var, göster bize nasıl indiğini, en az 15 kiloluk bir şey, nasıl yaptın bu işi? Şimdi duramıyorsun ayakta? Göster bakalım nasıl bıraktın? Üstüne mi nasıl bıraktın? Başka bir şey bıraktın mı?

Böyle getirdim işte. Buraya bıraktım. Bir tane taş bıraktım.

Başka bir şey bıraktın mı üstüne mi? Başka bir şey bıraktın mı üstüne?