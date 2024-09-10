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        Haberler Gündem Narin Güran’ın 2009’da hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı - Son dakika haberi

        Narin Güran’ın 2009’da hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı

        Narin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:48
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        Narin'in ablasının ölümü soruşturulacak
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        Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

        Narin Güran’ın 2009’da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı.

        Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

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        #Tülin Güran
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