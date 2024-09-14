Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) tutuklanan amcası Salim Güran ile işçisi R.A.'nın (15) görüşmesi soruşturma dosyasına girdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre R.A., adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı.

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A., savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükselirken, R.A.’nın Salim Güran ile yaptığı mesajlarla ilgili yeni detay ortaya çıktı.

Ortaya çıkan detaylara göre, R.A.’nın 12 Eylül günü alınan ifadesinde, savcılık tarafından R.A.’ya, elde edilen geri getirilen kayıtlarıyla ilgili sorular da yöneltildi. Şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan imaj çalışmalarında Salim Güran ve işçisi R.A. ile arasında yapılan ses kayıtları şoke etmişti.

Ortaya çıkan ses kayıtlarında tutuklu olan amca Salim, "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş" mesajına karşılık R.A, "eeee" diye cevap veriyor, Salim de, "Biri yerde" diye devam ediyor. R.A. da tekrar, "Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" diye cevap veriyor. Savcılık önceki gün ifadesini aldığı R.A.’ya bu soruyu sordu. R.A.'nın da bu soruya, “Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum” dediği ortaya çıktı.

SORU CEVAP ŞEKLİNDE İFADESİ ALINDI

Tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar.

İşte şüpheli R.A.'nın soru cevap biçiminde alınan o ifadesi:

SAVCI: Salim Güran ile 21/08/2024 günü 08:33, 15:52, 18:37, 18:51, 18:52, 18:54'te yapmış olduğunuz görüşmelerin içeriğini söyleyiniz.

R.A: Hiçbir konuşmayı hatırlamıyorum.

SAVCI: Salim Güran'ın yanınıza 14:00-15:00 sıralarında geldiğini ve uzun süre yanınızda kaldığını, sadece üst değiştirmek için 5-10 dakikalığına ayrıldığını beyan ettiniz. Ancak eşinin alınan beyanında, 14:30'da eve geldiklerini, evde beraber yemek yediklerini, Salim'in bir süre evde dinlendiğini, bir süre sonra evden ayrıldığını beyan ettiği, ayrıca Salim'in 02/09/2024 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde, evinden çıktıktan sonra Hüseyin Güran'ın evine gittiğini, orada 5-10 dakika oturduktan sonra sondajın oradaki tarlaya gittiğini söylediği, bu hususun ifadenizdeki zamanlarla çeliştiği; çelişkiler hakkında diyecekleriniz nelerdir.

R.A: Bu çelişkilere diyecek bir şeyim yoktur.

SAVCI: Salim Güran yanınızdayken eve üstünü değiştirmeye gittiğini beyan ettiniz. Ancak Salim Güran'ın, 02/09/2024 günü alınan ifadesinde, eve geldiğinde üstünü değiştirdikten sonra evden çıktığını beyan ettiği, bu hususun sizin beyanınızla çeliştiği, çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir?

R.A: Salim bana böyle dedi.

SAVCI: Salim'in yanınızdan hiç ayrılmadığını beyan etmenize rağmen Salim'in alınan ifadesinde Mehmet Şerif Güran'ın tarlasına gittiğini ve pamuk tarlasındaki kurtlanmasına ilişkin Mehmet Şerif Güran ile görüştüğünü beyan ettiği, bu hususun beyanınızla çeliştiği, bu çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir?

R.A: Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı olay günü gerçekleşmemişti.

Savcı: Salim'in telefonu saat 20:00'de çalıp Narin'in kaybolduğu haberi gelene kadar tarladan ayrılmadığınızı beyan etmenize rağmen Salim'in, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde, 'Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler, onları köylerine (köyleri Uzunbahçe) götürdüm" beyanı ile sizin beyanınız çelişmektedir. Çelişki hakkında ne dersiniz?

R.A: 21/08/2024 tarihinden 1 veya 2 gün önce kız kardeşlerim tarlaya gelmişlerdi. Onları Salim arabası ile köye götürmüştü. Ancak olay günü kardeşlerim tarlaya gelmemiştir.

Savcı, Nevzat Bahtiyar (Tutuklu itirafçı) isimli şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu...

R.A: Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam.

SAVCI: Salim Güran'ın aracının sol ön şoför koltuğunda Narin Güran'a ait DNA çıkması ile ilgili beyanı alınan Nevzat Bahtiyar'ın, Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini, kendisinin de gömdüğünü söylediği hususu hatırlatılarak bu hususta bildikleri soruldu.

R.A: Bu hususta diyecek hiç bir şeyim yoktur. Konu ile ilgili bilgim yoktur.

Savcı, Nevzat Bahtiyar'ın alınan ifadesinde, 15:08'den yaklaşık 15-20 dakika sonra Salim'in kendisine Arif’in ahırının olduğu taraftaki tepe kısmından seslenerek, "Hazırlan, seninle işimiz var" dedikten kısa süre sonra yanına geldiğini ve Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini beyan ettiği, sizin yukarıda alınan beyanınızda ise Salim'in 14:00'ten itibaren 20:00'a kadar yanınızdan ayrılmadığını beyan ettiğini ve çelişkiye düştüğünüz görülmekle bu çelişki soruldu...

R.A: Bu hususta diyecek bir şeyim yoktur.

Savcı; Tüm bu çelişkiler ışığında neden Salim Güral isimli kişiyi korumaya çalıştığı hususu soruldu...

R.A: Ben Salim'i korumuyorum, Salim saat 14:00'ten sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı. Beyanım bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum.