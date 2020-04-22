Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerNedir
ABONE OL

Narsistik kişilik bozukluğu nedir? Tanısı nedenleri ve tedavisi

Sürekli kendini ön plana çıkarmaya çalışan kişilere narsist denilir. Başkaları ile empati kurmaz ve kimseye anlayış göstermezler. Bu durumun ilerleyerek bir hastalığa dönüşmesi narsistik kişilik bozukluğuna yol açar. Peki narsistik kişilik bozukluğu nedir? Neden olur? Narsistik kişilik bozukluğu tanısı nasıl konulur? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Narsistik kişilik bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişi sadece kendini düşünen dış dünyaya karşı duyarsız; başkalarının düşüncesine ve isteklerine ilgisiz olan kişilerdir. Sürekli kendini ön plana çıkarmaya çalışan kişilere narsist denilir. Başkaları ile empati kurmaz ve kimseye anlayış göstermezler.

Narsist kişilik bozukluğu tanısı

Narsist kişilerde; dramatik, artistik ve atletik başarı gibi özellikler şeklinde tanımı yapılır. Bu kişiler kendileri ile meşgul olarak görünmelerinin yanında kendilerini yüzeysel, değersiz ve aşağılık hissederler. Eleştiriye açık değillerdir. Kendi menfaatleri için kullanmayı severler.Kendilerinin eşsiz olduğunu, sevgi ve güçlerinin doyumsuz olduğunu düşünürler. Empati kurmaz, sürekli ilgi ve onay isterler. İstedikleri olmadığında kırgınlık ve çökme yaşarlar benliklerine olan saygıları azalır. Kendilerine saygı duymayan, ilgisiz kalan kişileri küçümser, sürekli haklı çıkmaya, hayallerini abartmaya ve hep kandırmaya çabalarlar.Rahatlarından ödün vermez, sürekli imrenme halleri içerisinde olurlar, kıskanç ve kendini beğenmiş bir kişiliği taşırlar.

Narsistik kişilik bozukluğu; histrionik ve borderline kişilik bozuklukları ile beraber görülmesi halinde teşhis edilmesi zorlaşır. Bu kişiler yaşlandıkça zorlanırlar. Güzelliği ve güçleri kaybolmaya başlar. Umursamaz tavırlara girerler, eleştirileri değersiz bulurlar.

Narsistik kişilik bozukluğu nedenleri

Aile içerinde sevgi ve ilgi görmeyen yeterli sıcaklık alamayan ve duygusal olarak beslenemeyen çocuklarda duygular yüzeyselleşir. Kendini farkettiremeyen ve bu nedenle eksiklik yaşayan sağlıklı gelişemeyen bir kişilik oluşur.Öz benliğinin yetersiz kalması ve yüceltilmesi sağlanmayan çocuk narsist belirtiler göstermeye başlar. Bu travmalar nedeni ile de kişilik bozukluğu ortaya çıkar.

Narsistik kişilik bozukluğu tedavisi

Kronikleşen bir kişilik bozukluğu evresi yaşaması açısından tedavisi oldukça zordur. Öz benliğinin kazandırılması ve saygısının artırılması şeklinde terapi uygulanmaktadır. Bu terapiler yapay olarak değil gerçek benliğe ulaşılarak sağlanması halinde düzelme sağlanabilmektedir. 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hct nedir? Hct (hematokrit) testi hakkında merak edilenler
NEDİRHct (hematokrit) testi hakkında merak edilenler
L Carnitine (L Karnitin) nedir? Nasıl kullanılır? Faydaları ve zararları nelerdir?
NEDİRL Carnitine kullanımı, faydaları ve zararları
Kognitif (Bilişsel) terapi nedir? Kognitif terapinin kullanıldığı alanlar
NEDİRKognitif (Bilişsel) terapi nedir?
Koenzim Q10 nedir? Koenzim Q10'un vücuda ne yararı vardır? 
NEDİRKoenzim Q10 nedir?
Lenfoma nedir? Kısaca bilgi... Lenfoma belirtileri ve tedavisi
NEDİRLenfoma nedir?
Parasentez nedir? Nasıl yapılır?
NEDİRHep merak edildi! İşte parasentez yöntemi
Kök hücre tedavisi nedir?
NEDİRHerkesin merak ettiği kök hücre tedavisi...
K vitamini nedir? K vitaminin faydaları nelerdir? K vitamini içeren gıdalar
NEDİRK vitamininin inanılmaz faydaları
Ginkgo Biloba nedir? Ginkgo Biloba’nın faydaları nelerdir?
NEDİRGinkgo Biloba nedir? İşte faydaları
'HayatEveSığar' uygulaması ne işe yarıyor? Nereden indirilir?
NEDİR'HayatEveSığar' uygulaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X