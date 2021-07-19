NASA astronotundan İstanbul paylaşımı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Ordusu emekli subayı ve NASA astronotu Robert Shane Kimbrough, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken İstanbul'un bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Kimbrought'un paylaşımı şöyle:

"İstanbul uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır"

Kimbrough ve Avrupalı meslektaşı Thomas Pesquet, geçtiğimiz ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerini değiştirmek için 6 saat 45 dakikalık bir uzay yürüyüşü yapmıştı.