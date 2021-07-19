NASA astronotundan İstanbul paylaşımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam NASA astronotundan İstanbul'un uzaydan paylaşımı
ABONE OL

NASA astronotu İstanbul'un uzaydan fotoğrafını paylaştı

NASA astronotu Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaştı. 57 yaşındaki ABD'li astronot paylaşımında, "İstanbul harika görünüyor" ifadesini kullanarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile ilgili bilgi verdi.

NASA astronotundan İstanbul'un uzaydan paylaşımı
NASA astronotundan İstanbul paylaşımı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD Ordusu emekli subayı ve NASA astronotu Robert Shane Kimbrough, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken İstanbul'un bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Kimbrought'un paylaşımı şöyle:

"İstanbul uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır"

Kimbrough ve Avrupalı meslektaşı Thomas Pesquet, geçtiğimiz ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerini değiştirmek için 6 saat 45 dakikalık bir uzay yürüyüşü yapmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte uçtu
YAŞAM 4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte böyle uçtu
İsfanbul Tema Park bayramda ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAM Bayramda ziyaretçilerini bekliyor
Biontech aşısı yan etkileri var mı? Biontech aşısını kimler olmalı? Pfizer Biontech aşısı koruma oranı
YAŞAM Biontech aşısının yan etkileri neler?
Kazdağları'nın ağaçları örgülerle süsleniyor
YAŞAM Kazdağları'nın ağaçları örgülerle süsleniyor
İznik Gölü'nde serinlerken tarihi eser bulundu
YAŞAM Yer: Bursa... Gölde serinlerken buldu!
Van Gölü'nün eşsiz koyları yeni evlenen çiftlerin doğal stüdyosu oldu
YAŞAM Yeni evlenen çiftlerin doğal stüdyosu
Türkiye'nin ikinci bebek kutup pengueni ilgi odağı
YAŞAM Bebek kutup pengueni büyüyor... İlgi odağı oldu
Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor
YAŞAM Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor
Noel Baba Kilisesi 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı
YAŞAM 30'uncu yıl kazıları başladı
Yasaklar bitti, nikah rekoru kırıldı
YAŞAM Son 18 yılın rekoru! Bir haftada kıyıldı